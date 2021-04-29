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أخبار محلية > إصابة مخرج “طاش ما طاش” عبدالخالق غانم بسرطان البروستاتا.. وفنانون يطلبون الدعاء له
29/04/2021   8:30 ص

إصابة مخرج “طاش ما طاش” عبدالخالق غانم بسرطان البروستاتا.. وفنانون يطلبون الدعاء له

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أعلن عدد من المقربين من المخرج عبدالخالق غانم الذي أخرج مسلسل “طاش ما طاش”، إصابته بسرطان البروستاتا.

وأظهرت صورة متداولة المخرج الشهير وهو يجلس على كرسي متحرك ويتكئ على عكاز، وتبدو آثار التعب على وجهه، فيما طالب عدد من الفنانين بالدعاء له.

وأشار الفنان فايز المالكي إلى أن المخرج عبدالخالق غانم في وضع صحي صعب، سائلاً الله تعالى له الشفاء، وناشد جميع محبيه وأهل الفن الوقوف معه في هذه اللحظة. وفق “أخبار 24”.

ويعد عبدالخالق غانم (63 عاماً) واحداً من أشهر مخرجي الدراما السعوديين، وتخرج في معهد الفنون الجميلة ببغداد، ومن بين المسلسلات التي أخرجها طاش ما طاش وسناب شاف وشد بلف.

إصابة مخرج “طاش ما طاش” عبدالخالق غانم بسرطان البروستاتا.. وفنانون يطلبون الدعاء له

أخبار محلية
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