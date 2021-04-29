وفاة الفنان حسن دردير صاحب شخصية “مشقاص” عن عمر يناهز 84 عامًا

توفي اليوم (الخميس) الفنان حسن دردير عن عمر يناهز 84 عاماً، وذلك بعد مسيرة فنية بدأت قبل 70 عاماً؛ من المسرح المدرسي.
واشتهر الراحل حسن دردير بشخصية “مشقاص” خلال مشاركته في مسلسل “محلات مشقاص للخدمات العامة”، كما شارك أيضا في مسلسلات أخرى، وبرنامج مسابقات فوازير رمضان، وأوبريت الجنادرية “فارس التوحيد”.
ودشن مغردون على موقع “تويتر” وسماً باسم الفنان الراحل الذي ولد في المدينة المنورة في عام 1358هـ/ 1938م، حيث استذكروا الأعمال الفنية التي شارك فيها، سائلين المولى- عز وجل- له الرحمة والمغفرة. وفق “أخبار 24”.