آل خرصان : قوة خطاب سيدي ولي العهد نابع من قوة شخصيته وزعامته العظيمة

قال الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج وأحد أحفاد الرواد الذين تشرفوا بالدخول مع الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله الرياض سنة ١٣١٩ والمكلف ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي أن اللقاء الخاص لسمو سيدي ولي العهد رعاه الله والذي بث على القناة السعودية الأولى وقنوات أخرى بمناسبة مرور خمس سنوات على تدشين رؤية المملكة ٢٠٣٠ كان ناجحًا و مبهرًا للجميع ومدعومًا بلغة الأرقام المبشرة بنهضة شاملة لبلادنا حرسها الله ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠ والتي تنطلق ولله الحمد لله من دستور هذه البلاد كتاب الله عزوجل وصحيح سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفقًا للنظام الأساسي للحكم وهذا ما أكد عليه سيدي رعاه الله في اللقاء .
وقال الشيخ ابن خرصان إن لغة سيدي رعاه الله وتمكنه في اللقاء نابع من قوة شخصيته وزعامته العظيمة التي لا تبارى في هذا العصر الحديث ، ورؤى سمو سيدي رعاه الله وبرامجه المجتمعية عرف بها منذ نشأته وفتوته فلقد شرفني حفظه الله سنة ١٤٢٨ بتكليفي ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي والذي ينطلق من توجيهات ديننا الحنيف وقيامًا بالواجب تجاه الوطن وتحقيقًا لرؤية التسامح والتلاحم بين البشر لإيجاد بيئة صحية لغد مشرق ، وتحقيقًا لنشر لغة التسامح والعفو بين أفراد المجتمع ، وقد وجدنا من سمو سيدي ولي العهد رعاه الله كل الدعم والباب المفتوح في كل الأوقات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من هذا البرنامج ، ولا زلنا ننتظر المزيد في ذلك ؛ لأن البرنامج لا زال يواصل مسيرته ، فلقد أنهى آلاف القضايا منذ أكثر من أربعة عشر سنة في كافة المجالات من عتق الرقاب والجنايات وكافة القضايا المالية والحقوقية والأسرية في كافة الدوائر الحكومية من المحاكم والنيابة العامة والشرط وقد وجد البرنامج تعاونًا من سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله وأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق ونوابهم ، وأسال الله أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا في بلادنا العزيزة في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رعاهما الله .