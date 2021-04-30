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أخبار محلية > شاهد.. حبيب الحبيب يتقمص شخصية مفيد النويصر
30/04/2021   9:38 م

شاهد.. حبيب الحبيب يتقمص شخصية مفيد النويصر

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تقمص الفنان حبيب الحبيب شخصية مقدم برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة “إم بي سي” الإعلامي مفيد النويصر.

وقلّد الحبيب من خلال مسلسل “ستوديو 21” على قناة “إم بي سي” طريقة النويصر في التعريف عن الضيوف الذين يستضيفهم، وحركة يديه أثناء الحديث.

وحظي المشهد بإعجاب كبير من المغردين المعلقين عليه، حيث أكد الكثيرون أن الحبيب أجاد شخصية النويصر.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. حبيب الحبيب يتقمص شخصية مفيد النويصر

أخبار محلية
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