بالفيديو.. طبيب عراقي يروي موقفا محرجا بسبب اختلاف عادات القهوة بين المملكة والعراق

روى أخصائي الجلدية العراقي محمد رياض موقفين لن ينساهما بعد وصوله إلى المملكة لبدء مسيرته العملية في محافظة النماص.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “تجربة فريدة” على قناة SBC اليوم (الجمعة) أنه ذهب لشراء شريحة إنترنت وراوتر وعندما عرف الموظف أنه من العراق رفض أخذ قيمتهما وأكد له أنهما هدية منه.
وأشار إلى أن هذا الموقف أثبت له أن الشعب السعودي كريم ومضياف، مؤكداً أنه لم يشعر بالغربة طيلة تواجده في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وبين أنه تعرض لموقف آخر محرج ومؤثر يتعلق بعادات ضيافة القهوة العربية في المملكة، حيث قدم لأحد زواره من السعوديين الكوب ممتلئاً حتى الآخر مما أثار غضبه.
وأكد أنه فعل ذلك كونهم في العراق يقدمون كوب الشاي ممتلئاً حتى الآخر كنوع من علامات الكرم.
#تجربة_فريدة | الدكتور محمد رياض العراقي – طبيب جلدية يروي لنا موقف لن ينساه حصل له بـ #المملكة.#رمضان_عندنا pic.twitter.com/SJF9iPjZJg
— SBC channel (@SBC_Channel) April 30, 2021