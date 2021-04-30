المملكة الثالثة عالمياً في عددها.. آفاق استثمارية جديدة للعربات المتنقلة أبرزها “جيم تراك” و52 نشاطاً جديداً قريباً

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري طرقا جديدة للاستثمار في “التراك” أو العربات المتنقلة، التي تمارس نشاطا كبيع المأكولات والمشروبات، مشيرا إلى أنها لا تنحصر في هذين المجالين فقط، بل تطورت لتشمل عربات الحلاقة للأطفال، ومشاريع أخرى لرعاية الحيوانات.
وأوضح الشقيري، خلال برنامج “سين” على قناة MBC، أنه في عام 2016 كان هناك 500 عربة متنقلة تقريبا، وصلت إلى 2100 في عام 2020م، وأن سوق هذه العربات ترند عالمي ووصل إلى 850 مليون دولار عام 2014م، واليوم 2 مليار دولار.
وأوضح أن أعلى الدول في عدد العربات هي أمريكا وكندا والسعودية والإمارات، وأنه سيتم ترخيص 52 نشاطا مختلفا للعربات في المملكة، وتحدث مع صاحب عربة يقدم شايا مميزا، وينتظر الزبائن أمامها في طابور طويل، ركض الشقيري حتى وصل لنهايته. وفق “أخبار 24”.
وبين الشقيري أن هناك نوعا جديدا من العربات هو “جيم تراك”، حيث يتاح للأطفال الرسم والألعاب، وقال صاحب العربة إنه يعمل حسب الطلب، أو في الأماكن العامة، وظهر الأطفال يداعبون الآلات الموسيقية، ويستمتعون بالقراءة والألعاب، كما زُودت العربة بكاميرا تتيح للآباء الاطمئنان على أولادهم.
طابور سيارات من أجل “الشاي”.. السر في الخلطة
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— MBC1 (@mbc1) April 30, 2021
حسب الطلب.. “جيم تراك” متنقل للأطفال
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآن https://t.co/95sWc6NAti @shugairi#سين#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/NY8twyYIOm
— MBC1 (@mbc1) April 30, 2021
لأطفالك.. عربة متنقلة بجميع أدوات الحلاقة
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآن https://t.co/95sWc6NAti @shugairi#سين#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/xJfhpuKC3u
— MBC1 (@mbc1) April 30, 2021