سيطرة هلالية وغياب للأهلي والنصر… تعرف على اختيارات الموسم في لعبة “فيفا 21”

كشف لعبة فيفا الشهيرة عن اختيارات الموسم بدوري المحترفين، ليظهر خلالها 11 لاعبا ، حيث سيطر لاعبو الهلال على التشكيل الأفضل.
ويتواجد الهلال بـ 4 لاعبين وهم أندريه كاريلو ، بافيتيمبي غوميز، ياسر الشهراني، سالم الدوسري.
وظهر الاتحاد بـ 3 لاعبين وهم المصري أحمد حجازي والبرازيلي رومارينهو، والحارس مارسيلو غروهي.
واختير لاعبان من الشباب وهما الأرجنتيني بانيغا والمهاجم جوانكا، بينما يمثل التعاون لاعب وحيد وهو اياغو وكذلك لاعب من ابها وهو ستراندبيرج. وفق “أخبار 24”.
ولم يتواجد أي من لاعبي النصر والأهلي في تشكيل الموسم للعبة فيفا 21 .