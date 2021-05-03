نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الصرامي” يحمل هذا الرجل مسؤولية خروج الأهلي من دوري الأبطال
03/05/2021   11:10 م

“الصرامي” يحمل هذا الرجل مسؤولية خروج الأهلي من دوري الأبطال

+ = -
755

حمل المتحدث السابق للنصر سعود الصرامي ،الحكم السريلانكي مسؤولية خروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب الصرامي عبر حسابه الرسمي على تويتر:” الأهلي رغم خسارته بالخمسة في المباراة الافتتاحية لكنه تطور في اللقاءات الخمس و كان الأحق بالتأهل”.

وأضاف:” لن أكون مبالغاً لو قلت بأن الأهلي من الناحية الفنية كان أفضل فرق مجموعته ، خروج الملكي تقع مسؤوليته على الحكم السريلانكي”الجبان”الذي رفض احتساب بلنتي الأهلي الواضح”. وفق “أخبار 24”.

وخرج فريق الأهلي من دوري أبطال آسيا بعد التعادل أمام الدحيل بنتيجة 1-1، حيث كان يحتاج للفوز في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات للتأهل لدور الـ 16من البطولة الآسيوية.

“الصرامي” يحمل هذا الرجل مسؤولية خروج الأهلي من دوري الأبطال

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885151427.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.