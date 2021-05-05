أمير الرياض يوافق على إطلاق حملة “مجتمع حريص” لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كورونا

وافق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، على إطلاق حملة “مجتمع حريص” لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كورونا، بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وتأتي المبادرة بالتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التطوع الصحية “أثر”، حيث يتم تنفيذها بسواعد متطوعين صحيين مدربين ومؤهلين.
وتتضمّن الحملة عيادات طبية متنقلة لتقديم خدمات لقاح كوفيد-19، وحملات التوعية الميدانية وتوزيع الحقائب الوقائية، بالإضافة إلى مركز التوعية الهاتفي. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل برامج التدريب المتخصصة لتأهيل المتطوعين المشاركين بالحملة وبرامج التطوع الصحي، وذلك بالشراكة مع تجمع الرياض الصحي الأول كشريك طبي، ومع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض والعديد من الشركاء والداعمين.