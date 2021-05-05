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أخبار محلية > “سكني” يطلق مشروع “جوهرة الغروب” السكني بالرياض وهذه أسعاره
06/05/2021   12:12 ص

“سكني” يطلق مشروع “جوهرة الغروب” السكني بالرياض وهذه أسعاره

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أطلق برنامج “سكني” مشروع “جوهرة الغروب” بحي الغروب بمدينة الرياض، لتوفير شقق سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر، وأتاح معاينتها وحجزها إلكترونياً من خلال الموقع والتطبيق.

ويُعتبر مشروع “جوهرة الغروب” أحد المشاريع تحت الإنشاء المنفذة بالتعاون مع القطاع الخاص، على مساحة 7 آلاف م2، ويوفّر 70 وحدة سكنية، في بيئة عصرية بمعايير جودة الحياة وتكامل الخدمات والمرافق، وبأسعار تبدأ من 455 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ نحو 23 مشروعاً سكنياً، تتوزع منها في مدينة الرياض 31 ألف وحدة سكنية، تشمل فللاً وشققاً وتاون هاوس، إضافة إلى 12 مشروعاً ضمن ضاحية الجوان أكبر الضواحي السكنية وشمال مدينة الرياض على مساحة 11 مليون م2 بالقرب من مطار الملك خالد الدولي. وفق “أخبار 24”.

“سكني” يطلق مشروع “جوهرة الغروب” السكني بالرياض وهذه أسعاره

أخبار محلية
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