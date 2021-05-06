أغلاها بيعت بـ4 آلاف.. بسطة بسوق “الثميري” بالرياض تبيع جرائد قديمة وهذه أسعارها

عرض صاحب بسطة في سوق الثميري وسط مدينة الرياض جرائد قديمة ونادرة للبيع، احتوت بعضها على أخبار تاريخية مثل خبر وفاة الملك عبدالعزيز.
وقال صاحب البسطة في لقاء مع “الإخبارية”، إن الجريدة التي ذكر فيها خبر وفاة الملك عبدالعزيز بيعت بـ 4 آلاف ريال، وهي أغلى جريدة بيعت من بين الجرائد المعروضة.
وأضاف أن الجرائد التي تعود لعهد الملك سعود سعرها 100 ريال للواحدة، والتي تعود لعهد الملك فيصل سعرها 50 ريالاً، فيما يبلغ سعر الجرائد التي تعود لعهد الملك خالد 30 ريالاً، والتي تعود لعهد الملك فهد 20 ريالاً. وفق “أخبار 24”.
فيديو | بسطة في #سوق_الثميري تعرض ذكريات الجرائد.. وكم ثمن أغلى جريدة سعودية؟#الراصد pic.twitter.com/FZtzyhHvbj
— الراصد (@alraasd) May 5, 2021