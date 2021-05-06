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اخبار رياضية > الكشف عن موقف “الفرج” و”هيون سو” من مباراة “الشباب”
06/05/2021   6:15 م

الكشف عن موقف “الفرج” و”هيون سو” من مباراة “الشباب”

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كشف الإعلامي الرياضي، حمود القحطاني، عن موقف ثنائي الهلال سلمان الفرج وجانغ هيون سو من المشاركة مع فريقهما أمام الشباب.

وأشار القحطاني، عبر تغريدة له، إلى أن سلمان الفرج من المنتظر أن يتواجد على مقاعد البدلاء أمام الشباب، بينما سيغيب هيون سو عن اللقاء بسبب الإصابة التي يُعانيها. وفق “أخبار 24”.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم غد (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري.

الكشف عن موقف “الفرج” و”هيون سو” من مباراة “الشباب”

اخبار رياضية
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