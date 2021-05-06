الكشف عن موقف “الفرج” و”هيون سو” من مباراة “الشباب”

كشف الإعلامي الرياضي، حمود القحطاني، عن موقف ثنائي الهلال سلمان الفرج وجانغ هيون سو من المشاركة مع فريقهما أمام الشباب.
وأشار القحطاني، عبر تغريدة له، إلى أن سلمان الفرج من المنتظر أن يتواجد على مقاعد البدلاء أمام الشباب، بينما سيغيب هيون سو عن اللقاء بسبب الإصابة التي يُعانيها. وفق “أخبار 24”.
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم غد (الجمعة) ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري.
من المنتظر بأن يتواجد قائد #الهلال سلمان الفرج على مقاعد البدلاء أمام #الشباب يوم الجمعة القادم . #الهلال💙
— حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) May 5, 2021
رسمياً :
غياب #هيون_سو عن مواجهة #الشباب المصيريه بسبب الإصابه والبديل فيه الخير بإذن الله بالتوفيق للأزرق .#الهلال💙
— حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) May 5, 2021