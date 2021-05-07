بالصور.. مرور حطام الصاروخ الصيني فوق أراضي المملكة مساء أمس

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مر حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة فوق المملكة ومنطقة الخليج مساء أمس الخميس، حيث استمر ذلك عدة دقائق.
وأوضحت صور مسار الحطام فوق أراضي المملكة، ولم يشكل هذا العبور أي خطر على المملكة ولا المنطقة.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج