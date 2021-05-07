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أخبار محلية > بالصور.. مرور حطام الصاروخ الصيني فوق أراضي المملكة مساء أمس
07/05/2021   4:04 ص

بالصور.. مرور حطام الصاروخ الصيني فوق أراضي المملكة مساء أمس

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مر حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة فوق المملكة ومنطقة الخليج مساء أمس الخميس، حيث استمر ذلك عدة دقائق.

وأوضحت صور مسار الحطام فوق أراضي المملكة، ولم يشكل هذا العبور أي خطر على المملكة ولا المنطقة.

مرور حطام الصاروخ الصيني فوق أراضي المملكة مساء اليوم

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. مرور حطام الصاروخ الصيني فوق أراضي المملكة مساء أمس

أخبار محلية
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