بالفيديو.. رحالة سعودي يتحدث عن أغرب الأشياء الممنوعة في كوريا الشمالية

تحدث الرحالة السعودي إبراهيم سرحان، عن أغرب وأشهر الأشياء الممنوعة التي تفرضها كوريا الشمالية على زائريها، مبيناً أن غالبيتها تتعلق بالقيادة وولاء الشعب هناك.
وقال سرحان، إن هناك ممنوعات شديدة بكوريا الشمالية؛ بينها عدم الحديث عن أي دين أو التبشير به، وكذلك عدم السماح بالتصوير إلا بشكل محدود.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أن أماكن التصوير المسموح بها مُحددة مسبقاً والهدف منها التسويق للبلد، كما لا يُسمح باصطحاب عدسات أكثر من 150 ملي حتى لا تلتقط صوراً لأماكن بعيدة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يُمنع تصوير الرئيس هناك بشكل منقوص أو ارتداء نظارة في حال الوصول إليه، مبيناً أن الشعب الكوري لا يشعر بالكبت كما يتصور البعض بل إن لديهم ولاء للقيادة.
بعد رحلته لكوريا الشمالية..
الرحالة إبراهيم سرحان يتحدث عن أغرب وأشهر الممنوعات هناك
في الليوان تتضح الحكاية#إبراهيم_سرحان_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/NRWaKL7zlZ
— الليوان (@almodifershow) May 7, 2021