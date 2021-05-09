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أخبار محلية > هل جلطة القلب تسبب وفـاة مفاجئة إذا لم يتم علاجها على الفور؟.. “استشاري” يوضح
09/05/2021   4:08 ص

هل جلطة القلب تسبب وفـاة مفاجئة إذا لم يتم علاجها على الفور؟.. “استشاري” يوضح

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أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، مدى إمكانية أن تتسبب جلطة القلب في حدوث وفـاة مفاجئة وحتمية إذا لم يتم علاجها على الفور. 

وقال النمر إن نسبة الوفيات الناتجة من جلطات القلب لمن لم يُعالج منها فوراً تصل 40 إلى 50 %، ومن ذهب إلى المستشفى وتلقى العلاج فإنها تنخفض إلى 10%. 

وأضاف أن هناك عدة عوامل تسبب جلطة القلب من الأقوى إلى الأضعف، ومنها ارتفاع الكولسترول والتدخين والضغوط النفسية والاجتماعية، إضافة إلى عدم التحكم بالسكري والضغط، وعدم ممارسة الرياضة وعدم تناول الخضراوات والفاكهة، والتاريخ العائلي. وفق “أخبار 24”.

وشدد على عدم إهمال جلطة القلب وضرورة علاجها في كل الأحوال حتى لا تسبب ضعفاً في عضلة القلب.

هل جلطة القلب تسبب وفـاة مفاجئة إذا لم يتم علاجها على الفور؟.. “استشاري” يوضح

أخبار محلية
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