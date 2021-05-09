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أخبار محلية > “المسند”: موقع سقوط بقايا الصاروخ الصيني لن يتحدد إلا قبل ساعة من وصولها
09/05/2021   4:08 ص

“المسند”: موقع سقوط بقايا الصاروخ الصيني لن يتحدد إلا قبل ساعة من وصولها

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أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، صعوبة تحديد الموقع الجغرافي النهائي لسقوط حطام الصاروخ الصيني.  

وقال المسند، إن الموقع الجغرافي لسقوط بقايا الصاروخ الصيني سيظل غير مُحدد بالدقة حتى يبقى على سقوطها نحو ساعة.  

ولفت إلى أنه يتوقع أن يسقط صباح اليوم (الأحد) بتوقيت المملكة حوالي الساعة (06:26) زائد ناقص ساعتين. وفق “أخبار 24”. 

وأضاف أنه وفقاً للوكالة الأوروبية فإن الموعد هو (05:32) زائد ناقص 2.3، ووفقاً لمركز الفلك الدولي (05:04) زائد ناقص ساعة. 

 

“المسند”: موقع سقوط بقايا الصاروخ الصيني لن يتحدد إلا قبل ساعة من وصولها

أخبار محلية
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