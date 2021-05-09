ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة في الساعات الأولى من فجر اليوم (الأحد)، استشاري عظام موقوف عن العمل، وهو يمارس العمل الطبي بطريقة مخالفة المنازل.
وجرى ضبط الاستشاري الذي يعمل في أحد المستشفيات الحكومية، بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات الأمنية، وعُثر معه على عدد من الأدوية التي يجب ألا تصرف إلا بعد إجراء فحوص طبية متخصصة.
وأوضحت الفرق الرقابية من خلال مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، أن الطبيب موقوف عن العمل بسبب قضية مرفوعة ضده. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه تم تسليم الاستشاري للجهات المختصة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات صحية سواء في منشآت حكومية أو خاصة.
قبل السحور ..
وزارة الصحة والجهات الأمنية ترصدان استشاري عظام مقيم يعمل في مستشفى حكومي وموقوف عن العمل بسبب قضية منظورة ضده، وتحول للعمل في البيوت.
تم تسليمه للجهات المختصة لإحالته للنيابة العامة.
من المهم الإبلاغ عن أي مخالفات صحية سواء في منشآت حكومية أو خاصة على الرقم 937 pic.twitter.com/yjJQIdpqaU
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) May 9, 2021