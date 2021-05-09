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أخبار محلية > بالفيديو.. شاب سعودي يُبدع في صناعة النوافير والشلالات المائية المنزلية
09/05/2021   1:35 م

بالفيديو.. شاب سعودي يُبدع في صناعة النوافير والشلالات المائية المنزلية

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روى شاب سعودي كيف تمكن من احتراف صناعة النوافير والشلالات المائية المنزلية حتى أصبحت مصدر دخل له.  

وقال الشاب سلطان الشمري خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، إن البداية كانت صعبة، ولكن مع مرور الوقت أصبح الأمر سهلاً، مبيناً أن أصعب تصميم نفذه كانت مساحته قرابة المتر في متر ونصف وهو عبارة عن حروف إنجليزية تصب في بعضها ويحمل حروف أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد.  

وأضاف أن مهارته ساعدته في استغلال وقت فراغه وصناعة هذه الشلالات وجعلها مصدر دخل له، مبيناً أنه صمم العديد من النوافير منها الكبير والصغير. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه لم يُشارك في أي مهرجان أو معرض داخل محافظة رفحاء أو خارجها، وذلك لقلة خبرته في التسويق لمنتجاته، موجهاً رسالة لكل شاب لديه مهارة أن يستغلها وينميها. 

 

بالفيديو.. شاب سعودي يُبدع في صناعة النوافير والشلالات المائية المنزلية

أخبار محلية
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