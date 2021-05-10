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اخبار رياضية > بالفيديو.. يجمعنا الشغف لمواصلة المجد.. أول تعليق من موسى ماريغا بعد توقيعه رسميًا للهلال
10/05/2021   5:30 م

بالفيديو.. يجمعنا الشغف لمواصلة المجد.. أول تعليق من موسى ماريغا بعد توقيعه رسميًا للهلال

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علق المحترف المالي، موسى ماريغا، على توقيعه لصفوف نادي الهلال رسميًا، اليوم الإثنين، لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.

وقال “ماريغا” في فيديو نشره الهلال: “في عام 1991، مدينة ليز أوليس الفرنسية شهدت صرختي الأولى، وفي العام نفسه قارة آسيا تتوج الهلال بأول ألقابه الآسيوية”.

وتابع: “”قصتان يدونهما التاريخ، عنوانهما الحصول أهم من الوصول، صفحاتهما الرغبة والقوة.. حروفهما الذهب والإنجاز، قصتان استمرتا في الإبهار، تشابهتا في 2020، حين توج الهلال بالثلاثية في المملكة، وأنا حققت الثلاثية في البرتغال”. وفق “أخبار 24”.

واختتم اللاعب المالي الذي يعد سابع أجانب الهلال: “اليوم في العام 2021، وجهتي المقبلة إلى المملكة، حيث الهلال، لندمج القصتين معا، يجمعنا الشغف لمواصلة المجد، أراكم في الرياض”.

بالفيديو.. يجمعنا الشغف لمواصلة المجد.. أول تعليق من موسى ماريغا بعد توقيعه رسميًا للهلال

اخبار رياضية
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