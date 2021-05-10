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أخبار محلية > التعليم: تشكيل لجنة لإعداد تصور لعودة التعليم حضوريا وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة
10/05/2021   5:31 م

التعليم: تشكيل لجنة لإعداد تصور لعودة التعليم حضوريا وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة

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قرر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، تشكيل لجنة ‏لإعداد تصور عام عن عودة الدراسة حضورياً، وذلك عقب ‏موافقة المقام السامي على عودة التعليم حضورياً للمعلمين ‏والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والفئات المستهدفة من الطلبة.‏

ونص القرار على أن تتولى اللجنة، التحقق من جميع التنظيمات ‏والترتيبات اللازمة لعودة التعليم حضورياً، ومناقشة وتحديد ‏الفئات المستهدفة من الطلبة للحضور، والخروج بتصور واضح ‏حيال ذلك لجميع مراحل التعليم الحكومي والأهلي‎.‎

وأوضح أن من مهام اللجنة تحديد سيناريوهات العودة الحضورية ‏والأدلة اللازمة للعودة بما في ذلك عدم شمول الحضور لكل ‏الطلبة، مشددًا على رفع اللجنة توصياتها خلال 5 أيام من تاريخ ‏نشر القرار للتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص الفئات المستهدفة.‏ وفق “أخبار 24”.

التعليم: تشكيل لجنة لإعداد تصور لعودة التعليم حضوريا وتحديد الفئات المستهدفة من الطلبة

أخبار محلية
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