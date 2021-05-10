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أخبار محلية > بالفيديو.. الشقيري يكشف كواليس برنامجه وكيف تعرض لإصابة في إحدى حلقاته
10/05/2021   11:22 م

بالفيديو.. الشقيري يكشف كواليس برنامجه وكيف تعرض لإصابة في إحدى حلقاته

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استعرض الإعلامي أحمد الشقيري، كواليس برنامج “سين” الذي تعرض حلقاته على الشاشة منذ بداية شهر رمضان.

وعرض الشقيري ما وراء كواليس حلقات برنامجه المذاعة على قناة “MBC”، والتي ضمت مشاهد أجري بها تعديلات في المونتاج حتى تظهر وكأنها طبيعية.

وكان من بين المشاهد الصعبة والتي تعرض فيها الشقيري لإصابة في كتفه، خلال تصويره مشهد سيارة اصطدم ببابها عمدا.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشقيري يكشف كواليس برنامجه وكيف تعرض لإصابة في إحدى حلقاته

أخبار محلية
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