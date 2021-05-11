تطوع شقيقان في محافظة خميس مشيط لعلاج المحتاجين بلا مقابل مادي في محافظة سراة عبيدة، وذلك حبا منهما في التطوع وفعل الخير.
وواصل وليد القحطاني الذي يعمل أخصائيا أول في جراحة العظام مع أخيه “عبدالله” المتخرج من طب طوارئ أعمال التطوع خلال شهر رمضان المبارك.
وواظب الشقيقان على قطع 60 كيلومترا نحو محافظة سراة عبيدة مرتين أسبوعيًا لتقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها بلا مقابل مادي في عيادة تطوعية.
وأكدا أن فعل ذلك يساعدهما في تحفيز النفس على العطاء وتعزيز ثقتهما بأنفسهما، فضلا عن نقل خبراتهما للطاقم الطبي الذي يعمل معهما.
وفق “أخبار 24”.