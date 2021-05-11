نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > النصر يكافئ لاعبيه على التأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا
11/05/2021   12:15 م

النصر يكافئ لاعبيه على التأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا

+ = -
755

قال الإعلامي الرياضي، علي العنزي، إن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قررت مكافأة لاعبي الفريق بعد التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وأوضح “العنزي”، عبر حسابه على “تويتر”: “إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تودع مكافأة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا في حسابات اللاعبين”.

وتأهل فريق النصر إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، بعد تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت السد القطري، وفولاد الإيراني والوحدات الأردني.

وفق “أخبار 24”.

النصر يكافئ لاعبيه على التأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152870.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.