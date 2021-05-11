النصر يكافئ لاعبيه على التأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا

قال الإعلامي الرياضي، علي العنزي، إن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قررت مكافأة لاعبي الفريق بعد التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.
وأوضح “العنزي”، عبر حسابه على “تويتر”: “إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تودع مكافأة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا في حسابات اللاعبين”.
وتأهل فريق النصر إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، بعد تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت السد القطري، وفولاد الإيراني والوحدات الأردني.
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إدارة #النصر بـ رئاسة الأستاذ مسلي آل معمر
تودع مكافاة التأهل لـ دور 16 من دوري ابطال اسيا في حسابات اللاعبين .. pic.twitter.com/6ltw2Kt1Ig
— علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 10, 2021
وفق “أخبار 24”.