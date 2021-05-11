بالفيديو.. مسلي أل معمر عن حظره لجماهير النصر: “لا قيمة لنا بدونهم.. حظرت صديقي فقط”

علق رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن حقيقة حظره لجماهير الفريق، بعد توليه رئاسة النادي، خلال الفترة الماضية، بسبب الملاحظات، مضيفًا: “لا قيمة لنا بدونهم”.
وقال آل معمر: “غير صحيح على الإطلاق، أنا أكثر واحد أتقبل آراء الجماهير، تُهمني آراء جمهور النصر وأعلم بحماسهم تجاه ناديهم، كنت كذلك مثلهم على المدرجات.. ونادرًا إني ابلك، لكن حظرت صديقي فقط واسمه سعيد”.
وأوضح: أنا دائماً أسمع الجماهير، لأن هذا واجب علي.. وسيكون هناك إيميل للاقتراحات العامة سيُطرح قريبًا، لأن بعض الجماهير يُعطيك معلومات عن اللاعبين ويوضح لك أمورًا كانت غائبة عنك”. وفق “أخبار 24”.
#مسلي_آل_معمر رئيس مجلس إدارة نادي “النصر:
لا يمكن أن أقوم بـ”تبليك” جماهير الأندية الأخرى فهل أفعل ذلك مع جماهير “النصر”؟ ،وهناك جماهير لديها أفكار خلاقة لذلك أتابع يوميًا تقارير بآرائهم#كورة_روتانا pic.twitter.com/KJNGBc4QDv
— برنامج كورة (@korarotana) May 10, 2021