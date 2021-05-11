“فيفا” يصدر قراره تجاه الهلال في قضية “جابرييل”

كشف مدير الاحتراف السابق في الهلال، تركي المسند، عن رفض غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوى البرازيلي جابرييل لاعب كونثيانز ضد نادي الهلال.
وقال “المسند” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صدر قرار غرفة فض المنازعات بالفيفا، فيما يخص اللاعب جابرييل مع نادي الهلال 2019، حيث جاء منطوق القرار برد دعوى اللاعب”.
وتابع “المسند”: “هذا القرار بلا شك أثبت صحة الإجراءات التي تمت، والتي كنت مسؤولاً عنها في حينها.. لم أعتد التغريد عن مثل هذه المواضيع، إلا أن بعض الإساءات دفعتني خلاف ذلك”. وفق “أخبار 24”.
وكان “برينو تنوري” محامي البرازيلي جابرييل، طالب إدارة الهلال بدفع تعويضات مالية بعدما تراجعت الأخيرة عن إتمام انتقاله إلى صفوف الفريق؛ لكن الإدارة الهلالية فضلت عليه الكولومبي كويلار الذي قدم إلى الفريق من فلامنجو البرازيلي نهاية أغسطس 2019 ومستمر مع الفريق حتى الآن.