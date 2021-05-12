هذه الدول أعلنت أن اليوم الأربعاء هو عيد الفطر

أعلنت دول أن اليوم (الأربعاء) هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، لتخالف بذلك غالبية دول العالم الإسلامي.
وتم الإعلان رسمياً في كل من النيجر وساحل العاج ومالي والسنغال، أن شهر رمضان فيها سيكون 29 يوماً، وأنها ستحتفل بعيد الفطر اليوم، فيما يتوقع أن تحتفل دول أخرى بعيد الفطر بعد غد (الجمعة).
فيما أعلنت دول العالم (الأردن، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسودان، والعراق، والكويت، والسعودية، واليمن، وإندونيسيا، وتركيا، وتونس، وسوريا، وفلسطين، وقطر، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومصر، وموريتانيا)، أن عيد الفطر المبارك سيكون غداً (الخميس). وفق “أخبار 24”.