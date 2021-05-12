هاشم سرور يوجه انتقادًا إلى النصر بسبب “تيكسيرا”

علق لاعب فريق النصر والمنتخب الوطني السابق، هاشم سرور، على فكرة تعاقد ناديه السابق مع البرازيلي أليكس تيكسيرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال “سرور” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تيكسيرا إن كان عاطلا عن اللعب لأكثر من سنة فإن التفكير فيه سيكون غير مجد وسيكون مقلبا”.
وتابع: “والمدة التي جلس فيها بعيداً عن مشاركات أي ناد وعن لعب المباريات إجابة لكل من يفكر فيه.. النصر يحتاج للاعب يشيل الفريق وليس للاعب متوقف عن اللعب لأكثر سنة وبسعر يفوق الخيال.. اعتبره مجازفة”.
ورد سرور على أحد متابعيه، الذي أكد أن اللاعب يتابع تمارينه بشكل يومي: “بعيد عن لعب مباريات سنة.. لاعب يعتبر مجازفة ونجاحه ربما صفر”.
وأضاف “سرور”: “لاعب يبتعد عن المباريات تلزمه لياقة مباريات حتى ولو كان يتمرن 20 مرة يومياً الرجوع لإحساس الكورة العودة لمستواه السابق إن كان نجما”. وفق “أخبار 24”.
وكان تيكسيرا قد انتهى عقده مع فريق نادي جيانغسو الصيني في ديسمبر الماضي، ولم ينضم إلى أي ناد حتى الآن، وسيكون انتقاله في صفقة انتقال حر، ما يسهل عملية التفاوض معه.
تكسيرا إن كان عاطل عن اللعب لاكثر من سنه فان التفكير فيه
سيكون غير مجدي و مقلب والمدة التي جلس فيها بعيداً عن مشاركات اي نادي وعن لعب المبارايات إجابة لكل من يفكر فيه النصر يحتاج للاعب يشيل الفريق وليس للاعب متوقف عن اللعب لاكثر سنه وبسعر يفوق الخيال ان اعتبره مجازفة ⁉️ pic.twitter.com/O0NDzg2gDB
— هاشم سرور (@Hashem_S6) May 11, 2021