إصابة جديدة تضرب صفوف الهلال قبل مواجهة الباطن في الدوري

أجرى الهلال مساء الثلاثاء، مرانًا اعتياديًا، استعدادًا لمواجهة ضيفه الباطن، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الهلال، إن لاعبه فواز الطريس، تواجد في عيادة مستشفى المملكة الطبية، بمقر النادي، نظير تعرضه لإصابة في مفصل القدم.
وبدأ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه مورايس، المران بتدريبات فنية متنوعة، كما خاض اللاعبون مناورة على جزء من مساحة الملعب تخللها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.
وتابع مران الهلال، العضو الشرفي الذهبي بالنادي، الأمير فيصل بن يزيد، ورئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن سعد بن نافل. وفق “أخبار 24”.
ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 51 نقطة متفوقًا على الشباب صاحب الوصافة بـ3 نقاط، ويليه الاتحاد في المركز الثالث ومعه في رصيده 46 نقطة بعد مرور 26 جولة.