نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الإحصاء”: 329 ألف تأشيرة عمل خلال الربع الرابع 2020.. 61% منها للقطاع الخاص
12/05/2021   4:15 م

“الإحصاء”: 329 ألف تأشيرة عمل خلال الربع الرابع 2020.. 61% منها للقطاع الخاص

+ = -
560

بلغ عدد التأشيرات الصادرة خلال الربع الرابع 2020 نحو 329 ألف تأشيرة عمل، مقارنةً بنحو 74.2 ألف تأشيرة صدرت في الربع الثالث من العام نفسه.

وحسب نتائج نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد شهد الربع الرابع من العام الماضي استخراج 98.2 ألف تأشيرة للعمالة من الرجال بنسبة 29.8% من إجمالي التأشيرات، مقابل 230.8 ألف تأشيرة للإناث (70.2%).

واستحوذ القطاع الخاص على 61.1% من التأشيرات (200.9 ألف تأشيرة)، مقابل 1.3% للقطاع الحكومي (4251) تأشيرة، فيما كانت بقية التأشيرات وعددها 123.8 ألف (بنسبة 38%) من نصيب الأفراد. وفق “أخبار 24”.

ويشير التقرير إلى أن 87% من التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص خلال الفترة المذكورة لم تُستخدم، مقابل 9.5% من التأشيرات تم استخدامها، و3.6% تم إلغاؤها.

“الإحصاء”: 329 ألف تأشيرة عمل خلال الربع الرابع 2020.. 61% منها للقطاع الخاص

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153073.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.