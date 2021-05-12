حالة الطقس في مناطق المملكة لأول أيام عيد الفطر المبارك

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الخميس) أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد الى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، وحائل، والشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
وتسجَّل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بمكة المكرمة والأحساء (42 درجة مئوية)، فيما تسجل السودة 13 درجة. وفق “أخبار 24”.