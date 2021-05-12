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اخبار رياضية > سمحت بدخول 3 فئات.. “الرياضة” تصدر البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب
12/05/2021   8:37 م

سمحت بدخول 3 فئات.. “الرياضة” تصدر البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب

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أصدرت وزارة الرياضة “البروتوكول” الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021 م.

ونشرت وزارة الرياضة عبر “تويتر” البروتوكول الخاص بدخول الجماهير، الذي تضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى آلية منع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية.

وحدد البروتوكول الفئات التي سيُسمح لها بحضور المباريات الرياضية، وفقاً لما يظهر في تطبيق (توكلنا) على النحو التالي:

أولا/ محصن: من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح

ثانيا/ محصن جرعة أولى: من حصل على جرعة واحدة من اللقاح

ثالثاً/ محصن متعافي: من أصيب بالفيروس وتعافى، شريطة أن يكون قد أمضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفيروس.

كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 7 سنوات وتقل عن 18 سنة، شريطة أن تكون حالتهم في تطبيق (توكلنا) غير مصاب أو غير مخالط.

وزارة الرياضة

وزارة الرياضة

وزارة الرياضة

وزارة الرياضة

وزارة الرياضة

وزارة الرياضة

وفق “أخبار 24”.

سمحت بدخول 3 فئات.. “الرياضة” تصدر البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب

اخبار رياضية
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