بالفيديو.. طبيب أسرة: أستغرب ممن يأكلون المفطح صباح يوم العيد ويوجه نصيحة لهم

عبّر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الزايدي، عن استغرابه من بعض الأشخاص الذين يأكلون المفطح صباح يوم عيد الفطر على معدة فارغة، متسائلاً عن الشيء الذي يدفعهم لفعل ذلك.
وقال الزايدي خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه يمكن تهيئة المعدة قبل أكل الأشياء الدسمة وذلك عن طريق أكل الفواكه، وشرب اللبن، والماء، مبيناً أن المعدة يمكنها بعد ذلك تقبل الدسم.
وأضاف أن بعض الأشخاص يمكنهم أكل الدسم على معدة فارغة إذا كانوا يعانون من النحافة، وهذه حالة خاصة، ناصحاً الذين يعانون من السمنة بتهيئة المعدة بالأشياء الطبيعية بدلاً من العلاجات والأدوية وأكل نصف الوجبة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | ما هي الرسالة التي يوجهها طبيب الأسرة لمن يأكل مفطح صباح #العيد ؟#الراصد pic.twitter.com/NEeCvLWH9h
— الراصد (@alraasd) May 12, 2021