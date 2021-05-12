نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. طبيب أسرة: أستغرب ممن يأكلون المفطح صباح يوم العيد ويوجه نصيحة لهم
13/05/2021   2:55 ص

بالفيديو.. طبيب أسرة: أستغرب ممن يأكلون المفطح صباح يوم العيد ويوجه نصيحة لهم

+ = -
1340

عبّر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عواد الزايدي، عن استغرابه من بعض الأشخاص الذين يأكلون المفطح صباح يوم عيد الفطر على معدة فارغة، متسائلاً عن الشيء الذي يدفعهم لفعل ذلك.

وقال الزايدي خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه يمكن تهيئة المعدة قبل أكل الأشياء الدسمة وذلك عن طريق أكل الفواكه، وشرب اللبن، والماء، مبيناً أن المعدة يمكنها بعد ذلك تقبل الدسم.

وأضاف أن بعض الأشخاص يمكنهم أكل الدسم على معدة فارغة إذا كانوا يعانون من النحافة، وهذه حالة خاصة، ناصحاً الذين يعانون من السمنة بتهيئة المعدة بالأشياء الطبيعية بدلاً من العلاجات والأدوية وأكل نصف الوجبة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طبيب أسرة: أستغرب ممن يأكلون المفطح صباح يوم العيد ويوجه نصيحة لهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153161.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.