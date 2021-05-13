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اخبار رياضية > بالفيديو.. رأسية سامي النجعي في مرمى “الفيصلي” تفوز بهدف الجولة 26
13/05/2021   3:03 ص

بالفيديو.. رأسية سامي النجعي في مرمى “الفيصلي” تفوز بهدف الجولة 26

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فاز هدف لاعب النصر، سامي النجعي، في مرمى الفيصلي، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 26 بهدف الجولة.

وأرسل الغنام عرضية من يمين الملعب حولها سامي النجعي برأسه هدفًا للنصر في مرمى الفيصلي.

وفاز النصر على نظيره الفيصلي، برباعية مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التي جمعتهما الأربعاء 5 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رأسية سامي النجعي في مرمى “الفيصلي” تفوز بهدف الجولة 26

اخبار رياضية
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