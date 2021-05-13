بالفيديو.. الأمير الوليد بن بدر يوضح سبب الغضب من صور ثلاثي “النصر”

قال العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر، إن صور ثلاثي فريقه المغربيين نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله والنيجيري السابق أحمد موسى في المساجد كانت تُغضب البعض.
وأضاف الأمير الوليد بن بدر، في تصريحات لبرنامج كورة:”منذ ثلاث سنوات حين حققنا لقب الدوري كان لدينا ثلاثة عناصر يفخر بهم المسلم قبل السعودي: حمدالله، أمرابط وأحمد موسى كل يوم جمعة تجد صورهم في المساجد ويؤدون العمرة”.
وأتم العضو الذهبي للنصر تصريحاته قائلاً:”هذه الصور أغضبت البعض وحبوا يشيطنوا البعض لكي لا تظهر هذه الصور للاعبي النصر ويكونوا قدوة للنشء كثير منهم يفكر بهذه الصورة، الصور موجودة حتى الآن والنصراوي يمدح وغيره وأي مُسلم عاقل يمدح هذا الفعل لكن تجد اللون الآخر يشيطنون هذا الفعل”. وفق “أخبار 24”.
الأمير الوليد بن بدر:
صور “حمدالله ومرابط وأحمد موسى” في المساجد أغضبت البعض؛ لأن هؤلاء لا يريدون للاعبي النصر أن يكونوا قدوة للنشء#كورة_روتانا pic.twitter.com/ip0F5Mrs9V
— برنامج كورة (@korarotana) May 12, 2021