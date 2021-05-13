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اخبار رياضية > بالفيديو.. الأمير الوليد بن بدر يوضح سبب الغضب من صور ثلاثي “النصر”
13/05/2021   3:02 ص

بالفيديو.. الأمير الوليد بن بدر يوضح سبب الغضب من صور ثلاثي “النصر”

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قال العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر، إن صور ثلاثي فريقه المغربيين نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله والنيجيري السابق أحمد موسى في المساجد كانت تُغضب البعض.

وأضاف الأمير الوليد بن بدر، في تصريحات لبرنامج كورة:”منذ ثلاث سنوات حين حققنا لقب الدوري كان لدينا ثلاثة عناصر يفخر بهم المسلم قبل السعودي: حمدالله، أمرابط وأحمد موسى كل يوم جمعة تجد صورهم في المساجد ويؤدون العمرة”.

وأتم العضو الذهبي للنصر تصريحاته قائلاً:”هذه الصور أغضبت البعض وحبوا يشيطنوا البعض لكي لا تظهر هذه الصور للاعبي النصر ويكونوا قدوة للنشء كثير منهم يفكر بهذه الصورة، الصور موجودة حتى الآن والنصراوي يمدح وغيره وأي مُسلم عاقل يمدح هذا الفعل لكن تجد اللون الآخر يشيطنون هذا الفعل”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأمير الوليد بن بدر يوضح سبب الغضب من صور ثلاثي “النصر”

اخبار رياضية
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