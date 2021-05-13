أدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح اليوم (الخميس)، صلاة عيد الفطر المبارك، في نيوم.
وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وعدد من كبار المسؤولين.
وقد أمّ المصلين، المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي بيـَّن في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية، وما أنعم به الله علينا في بلادنا المباركة من نعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف.
وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات من الأمراء والمسؤولين بالعيد السعيد.
#فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صباح اليوم صلاة #عيد_الفطر المبارك.#واس pic.twitter.com/xnN0T2mpEC
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021
وفق “أخبار 24”.