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أخبار محلية > “الفخر الأتم”.. قصيدة جديدة للأمير عبدالرحمن بن مساعد في ولي العهد
13/05/2021   1:22 م

“الفخر الأتم”.. قصيدة جديدة للأمير عبدالرحمن بن مساعد في ولي العهد

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نَظَمَ الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قصيدة جديدة بعنوان “الفخر الأتم”، في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وعبّر الأمير عبدالرحمن عن إعجابه الشديد بما ينجزه ولي العهد للمملكة على المستويات كافة، مؤكداً أن هذه الإنجازات تسعد البلاد والعباد، وتغيظ العدو وتشعره بالهمّ.

ويصف الشاعر، الأمير محمد بـ”المعجز الفذ” و”الصعب المهاب جنابه” و”الطود الأشم”، كما يمتدح كرم ولي العهد ويصفه بأنه “السهل الغزير عطاؤه” و”الجود الأعمّ”.

وأكد أن ما يقوم به ولي العهد يدعوه للشعور بالفخر الأتم، خاصةً أنه ابن عمه.

كما تنوه القصيدة برؤية ولي العهد لمستقبل المملكة، مؤكدًا أنه ماضٍ بنا لغدٍ بهيّ مشرق، حتى إنه عودنا أن نرقى القمم. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن قصيدة “الفخر الأتم” أداها كأغنية المطرب ماجد المهندس، ولحّنها “سهم”، والتوزيع الموسيقي لمدحت خميس.

“الفخر الأتم”.. قصيدة جديدة للأمير عبدالرحمن بن مساعد في ولي العهد

أخبار محلية
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