الملك سلمان مغرداً: العيد بشارة الخير والرضى ويجسد لنا الأمل والتفاؤل والسرور

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك 1442هـ.
وقال حفظه الله في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه”.
وأضاف “إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة. وكل عام وأنتم بخير”. وفق “أخبار 24”.
نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.
إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة.
وكل عام وأنتم بخير.
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 13, 2021