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أخبار المناطق > أمير المدينة يُعايد العاملين في المسجد النبوي: “تقومون بعمل عظيم”
13/05/2021   7:45 م

أمير المدينة يُعايد العاملين في المسجد النبوي: “تقومون بعمل عظيم”

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عبّر أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بجهود العاملين في المسجد النبوي، في خدمة الزوار والمصلين.

وأكد الأمير فيصل خلال تهنئته منسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي وعدداً من العاملين بقدوم عيد الفطر المبارك، أنهم يقومون بعمل عظيم، سائلًا الله تعالى أن يجزيهم عن جهودهم خير الجزاء.

بدورهم، عبّر العاملون عن شكرهم لأمير المدينة على تهنئته لهم بالعيد، داعين الله أن يتقبل منه صالح الأعمال.

وفق “أخبار 24”.

أمير المدينة يُعايد العاملين في المسجد النبوي: “تقومون بعمل عظيم”

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