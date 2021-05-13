أمير المدينة يُعايد العاملين في المسجد النبوي: “تقومون بعمل عظيم”

عبّر أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بجهود العاملين في المسجد النبوي، في خدمة الزوار والمصلين.
وأكد الأمير فيصل خلال تهنئته منسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي وعدداً من العاملين بقدوم عيد الفطر المبارك، أنهم يقومون بعمل عظيم، سائلًا الله تعالى أن يجزيهم عن جهودهم خير الجزاء.
بدورهم، عبّر العاملون عن شكرهم لأمير المدينة على تهنئته لهم بالعيد، داعين الله أن يتقبل منه صالح الأعمال.
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سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة #فيصل_بن_سلمان يُشيد بجهود العاملين في خدمة #المسجد_النبوي الشريف. pic.twitter.com/Fu5eXANAg9
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 13, 2021
وفق “أخبار 24”.