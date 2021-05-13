بسبب مخالفة التعليمات.. إيقاف حفل ميلاد نجم إنتر ميلان الإيطالي

أوقفت الشرطة الإيطالية حفلا لعيد ميلاد مهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو في فندق بمدينة ميلانو الليلة الماضية بعد مخالفة تعليمات فيروس كورونا.
ووجدت الشرطة في فندق بوسط المدينة في الساعات الأولى من صباح الخميس ووجدت أكثر من 20 شخصا في المطعم وفقا لما جاء في التقرير، حيث أقام لوكاكو حفلا لعيد ميلاده الـ 28.
وتعد ميلانو ضمن المدن الإيطالية الواقعة في المناطق الصفراء، على وجود حظر للتجول ويعاقب أي شخص مخالف بالغرامة. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة الإيطالية قد أعلنت عن وفاة 251 شخصا لأسباب تتعلق بفيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي مقابل 198 قبلها بيوم واحد، بينما ارتفع عدد المصابين في اليوم إلى 6946 بعدما كان 5080.