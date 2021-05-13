“شباب أهلي دبي” يُخطط لخطف صفقة “النصر” المنتظرة

كشف عضو مجلس إدارة نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، إبراهيم عبدالملك، عن رغبة ناديه في استمرار اللاعب الأوزبكي المعار من صفوف النصر، جلال الدين ماشاريبوف معهم.
وأشار عضو مجلس إدارة نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، خلال تصريحات لفضائية “الشارقة” في بلاده، إلى أنهم يتجهون لتمديد إعارة ماشاريبوف أو شراء عقده من النصر بصورة نهائية.
وأشارت مصادر في وقت سابق، إلى أن مجلس إدارة نادي النصر، قد استقر على عودة ماشاريبوف لصفوف فريقه خلال الموسم المقبل. وفق “أخبار 24”.
وكان نادي النصر قد أعار اللاعب الأوزبكي لصفوف أهلي شباب دبي الإماراتي في الانتقالات الماضية دون أن يُعلن عن تعاقده معه بصورة رسمية.