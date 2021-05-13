نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الكشف عن شرط “الأهلي” لتجديد عقد “ريجيكامب”
13/05/2021   7:44 م

الكشف عن شرط “الأهلي” لتجديد عقد “ريجيكامب”

+ = -
807

أفادت مصادر بأن تجديد مجلس إدارة النادي الأهلي، تعاقدهم مع المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب مرهون بنتائج وأداء الفريق خلال المباريات المتبقية في الدوري.

وأشارت المصادر وفقاً لـ “الشرق الأوسط”، إلى أن صناع القرار بالنادي الأهلي قد توجهوا خلال الفترة الماضية لفتح خطوط اتصال مع وكلاء مدربين؛ لبحث الخيار الأفضل لفريقهم.

وتعاقد الأهلي مع الروماني ريجيكامب في مارس الماضي بعقد يستمر لنهاية الموسم الرياضي الجاري مع أفضلية التجديد.

ويحتل الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 26 مباراة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

الكشف عن شرط “الأهلي” لتجديد عقد “ريجيكامب”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153310.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.