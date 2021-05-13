الكشف عن شرط “الأهلي” لتجديد عقد “ريجيكامب”

أفادت مصادر بأن تجديد مجلس إدارة النادي الأهلي، تعاقدهم مع المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب مرهون بنتائج وأداء الفريق خلال المباريات المتبقية في الدوري.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “الشرق الأوسط”، إلى أن صناع القرار بالنادي الأهلي قد توجهوا خلال الفترة الماضية لفتح خطوط اتصال مع وكلاء مدربين؛ لبحث الخيار الأفضل لفريقهم.
وتعاقد الأهلي مع الروماني ريجيكامب في مارس الماضي بعقد يستمر لنهاية الموسم الرياضي الجاري مع أفضلية التجديد.
ويحتل الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 26 مباراة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.