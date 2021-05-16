نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الداخلية”: ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا خلال أسبوع
16/05/2021   6:19 م

بالفيديو.. “الداخلية”: ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا خلال أسبوع

+ = -
599

كشفت وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع في جميع المناطق.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة المقدم طلال الشلهوب، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد)، أن أعلى المخالفات سُجلت في الرياض بـ 8.2 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 3.7 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ 3.5 ألف. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن أدنى المخالفات سُجلت في نجران بعدد 78 مخالفة، ثم جازان بـ 116، فعسير بـ 358 مخالفة.

بالفيديو.. “الداخلية”: ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا خلال أسبوع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153699.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.