بالفيديو.. “الداخلية”: ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع في جميع المناطق.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة المقدم طلال الشلهوب، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد)، أن أعلى المخالفات سُجلت في الرياض بـ 8.2 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 3.7 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ 3.5 ألف. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن أدنى المخالفات سُجلت في نجران بعدد 78 مخالفة، ثم جازان بـ 116، فعسير بـ 358 مخالفة.
فيديو | متحدث #الداخلية: ضبط أكثر من 22 ألف مخالفة للاحترازات والرياض تتصدر القائمة#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/iqzPL4482b
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2021