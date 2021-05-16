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أخبار محلية > بالفيديو.. كيف يتم التعامل مع الشخص المشتبه بإصابته بكورونا داخل الطائرة؟.. متحدث “الطيران المدني” يجيب
16/05/2021   9:20 م

بالفيديو.. كيف يتم التعامل مع الشخص المشتبه بإصابته بكورونا داخل الطائرة؟.. متحدث “الطيران المدني” يجيب

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كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها حال الاشتباه بإصابة راكب بفيروس كورونا داخل الطائرة.

وأوضح، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا، اليوم (الأحد)، أن الطواقم داخل الطائرات مدربة بشكل كامل للتعامل مع مثل هذه الحالات، وسيتم تخصيص جزء من المقاعد كمنطقة حجر أثناء الرحلة.

وأضاف أنه سيتم تعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المصاب والحد من تحركاته، وعند الوصول سيتم نقله الى المستشفى حسب الآلية المعتمدة من وزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. كيف يتم التعامل مع الشخص المشتبه بإصابته بكورونا داخل الطائرة؟.. متحدث “الطيران المدني” يجيب

أخبار محلية
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