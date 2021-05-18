نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > النيابة: عدم تقديم إقرار الإفصاح عن حيازة مبلغ 60 ألف ريال فأكثر في المنافذ يعد شبهة “غسل أموال”
18/05/2021   8:41 ص

النيابة: عدم تقديم إقرار الإفصاح عن حيازة مبلغ 60 ألف ريال فأكثر في المنافذ يعد شبهة “غسل أموال”

+ = -
482

أكدت النيابة العامة أن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار الإفصاح للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ 60 ألف ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.

وشددت على أن كل شخص يأتي إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن، أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أن يقدم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة، إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، بما في ذلك حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد، وفقا للفقرة السابقة وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقا لهذه المادة.

النيابة: عدم تقديم إقرار الإفصاح عن حيازة مبلغ 60 ألف ريال فأكثر في المنافذ يعد شبهة “غسل أموال”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153917.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.