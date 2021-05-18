الجوازات: المستفيدون من منصة “أبشر” لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق الإدارات

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الإثنين)، أن المستفيدين من منصة “أبشر” لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.
وحددت إدارة الجوازات عددًا من الخطوات لإصدار أو تجديد الجواز من منصة ” أبشر، من خلال الدخول إلى بوابة أبشر واختيار “المواطنين” من القائمة الرئيسية، ثم الذهاب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية وتقديم طلب تجديد جواز. وفق “أخبار 24”.
المستفيدون من منصة “أبشر” لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات pic.twitter.com/gKhKz2DNDb
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) May 17, 2021