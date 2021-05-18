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أخبار محلية > الجوازات: المستفيدون من منصة “أبشر” لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق الإدارات
18/05/2021   8:41 ص

الجوازات: المستفيدون من منصة “أبشر” لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق الإدارات

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الإثنين)، أن المستفيدين من منصة “أبشر” لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.

وحددت إدارة الجوازات عددًا من الخطوات لإصدار أو تجديد الجواز من منصة ” أبشر، من خلال الدخول إلى بوابة أبشر واختيار “المواطنين” من القائمة الرئيسية، ثم الذهاب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية وتقديم طلب تجديد جواز. وفق “أخبار 24”.

الجوازات: المستفيدون من منصة “أبشر” لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق الإدارات

أخبار محلية
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