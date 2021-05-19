بالفيديو.. مختص تقني: العمل عن بُعد طريق التقدم لكثير من القطاعات والأعمال

أكد المختص التقني فيصل السيف أن العمل عن بعد طريق للأمام في كثير من القطاعات والأعمال والعمل الحر، ويساهم في تمكين المبادرات الأخرى كالحصول على شهادات الكفاءة والمهارة بالدراسة عن بعد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، أنه أصبح لكل مواطن الحق في أن يكون على قارب التقنية للاستفادة بها، مبينًا أنه لن يكون هناك أي عائق بين المواطن والخدمات التقنية.
وأوضح أن تطور الإنترنت والاتصالات مستمر، لافتَا إلى أن ثمار ذلك من المنفعة سيلاحظها الجميع مع مرور الوقت.
فيديو | مختص تقني لـ #الإخبارية: العمل عن بُعد طريق للأمام في كثير من القطاعات والأعمال pic.twitter.com/uQ1am3Z9bX
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 19, 2021
وفق “أخبار 24”.