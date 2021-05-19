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أخبار محلية > بالفيديو.. مختص تقني: العمل عن بُعد طريق التقدم لكثير من القطاعات والأعمال
19/05/2021   11:44 م

بالفيديو.. مختص تقني: العمل عن بُعد طريق التقدم لكثير من القطاعات والأعمال

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أكد المختص التقني فيصل السيف أن العمل عن بعد طريق للأمام في كثير من القطاعات والأعمال والعمل الحر، ويساهم في تمكين المبادرات الأخرى كالحصول على شهادات الكفاءة والمهارة بالدراسة عن بعد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، أنه أصبح لكل مواطن الحق في أن يكون على قارب التقنية للاستفادة بها، مبينًا أنه لن يكون هناك أي عائق بين المواطن والخدمات التقنية.

وأوضح أن تطور الإنترنت والاتصالات مستمر، لافتَا إلى أن ثمار ذلك من المنفعة سيلاحظها الجميع مع مرور الوقت.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مختص تقني: العمل عن بُعد طريق التقدم لكثير من القطاعات والأعمال

أخبار محلية
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