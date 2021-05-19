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أخبار محلية > وزير الخارجية: نتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد في غزة
19/05/2021   11:44 م

وزير الخارجية: نتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد في غزة

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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد في غزة، وإن موقف المملكة واضح، وهو التوصل لحل دائم وفق المبادرة العربية، وإنه لمس من الجانب الأميركي تفهما لضرورة وقف التصعيد في غزة.

وأضاف أنه أوضح للدول الفاعلة ضرورة وقف الاستفزازات في القدس الشرقية، كما أن المملكة ستطالب في الجمعية العامة المجتمع الدولي بوقف هذا النزيف، مشددا على أنه لا استقرار بدون حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن المملكة متمسكة بدولة فلسطينية على أراضي 67 عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن المملكة ملتزمة مع الشركاء بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وأن ازدهار واستقرار السودان أمران إيجابيان للمنطقة، وأن عملية الانتقال السياسي التي يخوضها السودان مرحلة مهمة وحساسة، وأن المملكة عملت على إرساء الاستقرار ودعم العملية الانتقالية في السودان. وفق “أخبار 24”.

وزير الخارجية: نتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد في غزة

أخبار محلية
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