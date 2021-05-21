تمكنت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، من ضبط مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء مشاجرة عنيفة على طريق دمشق الرئيسي.
وأبانت الوزارة أنه جرى التحفظ على جميع المتورطين في المشاجرة وإحالتهم إلى مخفر القادسية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ويظهر المقطع لحظة اندلاع مضاربة جماعية عنيفة وسط أحد الطرق العامة في الكويت، بين مجموعة من الأشخاص، ووجهوا لبعضهم اللكمات العنيفة والركل بالأرجل، بينما سقط أحد الأشخاص أرضاً وانهال عليه اثنان من خصومه بالضرب العنيف، فيما حاولت مجموعة من مرتادي الطريق إنهاء الشجار.
وفق “أخبار 24”.