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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس الجمعية التاريخية السعودية
04/06/2024   4:04 م

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس الجمعية التاريخية السعودية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج  في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ – ١١ – ١٤٤٥هـ رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية الدكتور سامي بن سعد المخيزيم ، وعددًا من الأكاديميين من أعضاء الجمعية.

 واستمع سموه إلى أبرز أهداف الجمعية ، كالعناية بتاريخ المملكة والجزيرة العربية والتاريخ الإسلامي دراسةً وتحقيقًا وتوثيقًا ، وإقامة المؤتمرات والمعارض العلمية، وإصدار المطبوعات المختلفة، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية بين الهيئات والمؤسسات، كما اطلع سموه على مشاريعها المستقبلية.

ونوَّه سموه باهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- لإبراز تاريخ وثقافة وحضارة المملكة وتعزيز مكانتها بين العالم، مشيدًا بجهود الجمعية، ومؤكدًا سموه على أهمية الحفاظ على التراث والتاريخ كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، متمنياً للجمعية وأعضائها التوفيق.

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس الجمعية التاريخية السعودية

جديد الخرج
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