سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس الجمعية التاريخية السعودية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ – ١١ – ١٤٤٥هـ رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية الدكتور سامي بن سعد المخيزيم ، وعددًا من الأكاديميين من أعضاء الجمعية.
واستمع سموه إلى أبرز أهداف الجمعية ، كالعناية بتاريخ المملكة والجزيرة العربية والتاريخ الإسلامي دراسةً وتحقيقًا وتوثيقًا ، وإقامة المؤتمرات والمعارض العلمية، وإصدار المطبوعات المختلفة، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية بين الهيئات والمؤسسات، كما اطلع سموه على مشاريعها المستقبلية.
ونوَّه سموه باهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- لإبراز تاريخ وثقافة وحضارة المملكة وتعزيز مكانتها بين العالم، مشيدًا بجهود الجمعية، ومؤكدًا سموه على أهمية الحفاظ على التراث والتاريخ كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، متمنياً للجمعية وأعضائها التوفيق.