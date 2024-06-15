نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > سمو محافظ الخرج سيؤدي صلاة العيد في جامع الملك عبدالعزيز
15/06/2024   3:43 م

سمو محافظ الخرج سيؤدي صلاة العيد في جامع الملك عبدالعزيز

+ = -
85

‏يؤدي -بمشيئة الله- صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الملك عبدالعزيز .

سمو محافظ الخرج سيؤدي صلاة العيد في جامع الملك عبدالعزيز

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885303013.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com